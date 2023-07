Maailma tabanud kuumalaine võib jätkuda terve augusti

Maailma meteoroloogiaorganisatsioon ( WMO ) teatas selle nädala alguses, et Põhja-Ameerikas, Aasias, Põhja-Aafrikas ja Vahemere piirkonnas on oodata üle 40-kraadist temperatuuri pikema aja jooksul, sest kuumalaine intensiivistub.

„Me peaksime ootama või vähemalt arvestama, et äärmuslikud kuumalained jätkuvad augustis,“ ütles WMO äärmusliku kuumuse vanemnõunik John Nairn Reutersile .

Lõuna-Euroopa võitleb suvise turismihooaja haripunktis rekordilise kuumalainega, mistõttu ametivõimud hoiatavad inimesi terviseprobleemide ja isegi surmajuhtumite ohu eest. Äärmuslik ilm häirib ka miljonite ameeriklaste elu ning Lähis-Idagi on tabanud palavus.

Nairn ütles, et kliimamuutused tähendavad kuumalainete sagenemist ja üle aastaaegade ulatumist. „Me näeme globaalse temperatuuri tõusu, mis suurendab kuumalainete intensiivsust ja sagedust,“ tõdes Nairn. „On üsna selgeid märke, et need venivad juba kevadeni välja.“