„Meie toidusüsteem on globaalne,“ rõhutab Leedsi ülikooli atmosfääriteaduse professor John Marsham. „Suureneb oht, et maailma eri piirkondades võib ühel ajal esineda suuri ikaldusi, mis mõjutavad toiduainete kättesaadavust ja hindu. Praegu me seda veel ei näe, kuid järgmistel aastakümnetel on see üks asjadest, mida tõesti kardan,“ räägib Marsham. „Kui oled piisavalt jõukas, saad tuppa minna ja konditsioneeri tööle panna. Aga looduslikud ja põllumajanduslikud ökosüsteemid seda teha ei saa.“