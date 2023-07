Eerik Oja: varsti laadivad kõik autosid oma kodudes

Kui edukas on Planet42 sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamise missioon senimaani olnud?

Mehhikos ja LAVis on täna kokku üle 15 000 perekonna, kes saavad tänu meie autodele oma igapäevaseid toimetusi teha, oma baasvajadusi rahuldada. Auto omamine Eestis ja Johannesburgis, kuid ka Mexico City’is, on täiesti erinevad asjad. Ka Londonis on isikliku auto omamine luksus, liigud sellega seal kokkuvõttes aeglasemalt kui ühistranspordiga. LAVis ja Mehhikos ning enamikel arenevatel turgudel on ühistransport aga aeglane, ebausaldusväärne ja ohtlik. Eriti naistele ja lastele. Kui sul autot ei ole, siis ei saa sa isegi kõige tavalisemaid asju teha. Näiteks otsustad mitte kandideerida paremale töökohale, kuna sul ei ole võimalik sinna mõistlikul viisil kohale sõita.

Autod on keskkondlikust vaatenurgast vastakas teema. Meie ostame oma klientidele kasutatud autosid. Juba toodetud autosid peab võimalikult palju kasutama, sest uue auto tootmine on keskkonnale väga koormav. Meie eesmärk on, et inimesed teeniksid esmalt piisavalt palju, et neid huvitaks keskkond ja see, millise jalajälje nad endast jätavad. Kui aga isa peab igapäevaselt muretsema selle pärast, kuidas oma lastele süüa osta, siis teda ei huvitagi keskkonnateemad. Tal on vaja ellu jääda. Arenguriikides on kõrge transpordi - ja liikuvuse ebavõrdsus, seetõttu ka rahaline- ja sotsiaalne ebavõrdsus. Näiteks, et saad küll tööle minna, kuid ei saa vanaemale külla minna, sest ta elab liiga kaugel.

Miks just autorenditeenus ja arenguriigid?

Planet42 idee taga on kaasasutaja Marten Orgna. Ta töötas pikalt Aafrikas ja nägi, et seal ei anna pangad täiesti tavalistele stabiilse sissetulekuga inimestele laenu, et nad saaksid oma baasvajaduste rahuldamiseks auto osta. Nõudlus on seal suur, aga pakkumist ei ole. See tundus meile ebaloogiline. Tegemist on probleemiga, mida ei peaks eksisteerima.