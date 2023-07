Kuumus Ameerikas: inimesed saavad põletushaavu maha kukkumisest

„Suvi on meile töörohke hooaeg, nii et me eeldame, et selliseid asju juhtub. Kuid see on tõesti ebatavaline - patsientide arv, keda me näeme, ja vigastuste raskusaste - vigastuste intensiivsus on palju suurem,“ ütles dr Kevin Foster, Valleywise Healthi Arizona põletusravi keskuse põletusravi teenuste direktor CNNile.

Tema sõnul on kõik põletuskeskuse 45 voodikohta täis ja kolmandik patsientidest on inimesed, kes kukkusid ja põletasid end maapinnal. Samuti on põletushaiged intensiivraviosakonnas ja umbes pooled neist patsientidest on inimesed, kes on saanud põletushaavu pärast kukkumist.

Tulikuum asfalt

Piirkond on olnud isegi Arizona jaoks tavapärasest kuumem ja see tähendab ekspertide sõnul, et maapind võib olla ohtlik kõigile, kelle paljas nahk sellega kokku puutub. Asfalt on tume ja tihke ning hoiab soojust ka pärast seda, kui päike on sellele paistmise lõpetanud.

Kuumal päeval võib asfalt olla õhust 15 kraadi soojem, kirjutas CNN. Phoenixis oli laupäevaks valitsenud aga kuus järjestikust päeva kuumus, mis ületas 46 kraadi.

„Asfaldi, kõnniteede ja betooni temperatuur on Arizonas soojal päikesepaistelisel päeval või suvisel pärastlõunal mõnikord 82 kraadi. See on vaid veidi alla keemise,“ ütles Foster.

Ta ütles, et „päris sügava põletuse“ saamiseks võib kuluda vaid „sekundi murdosa“. Inimeste puhul, kes on olnud kõnniteel 10 kuni 20 minutit, „on nahk täielikult hävinud“ ja kahjustus ulatub sageli sügavale, mis tähendab, et tegemist on kolmanda astme põletusega.

Kolmanda astme põletushaavadega patsiendid vajavad mitmeid operatsioone ja peavad veetma nädalaid või isegi kuid haiglas ning läbima aastaid taastavaid operatsioone ja ravi. Foster näeb tavaliselt selliseid põletushaavu pärast seda, kui inimesed elavad üle majapõlengu. „Need on tõesti tõsised vigastused,“ ütles ta.