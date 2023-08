Ookeani asemel kuum vann. USA-s tõusis veetemperatuur ligi 40 kraadini

Eelmise nädala esmaspäeva, 24. juuli pärastlõunal mõõdetud 38,43-kraadine veetemperatuur võib olla globaalne rekord. Kuigi andmeid ookeani pinnatemperatuuri kohta otseselt ei säilitata, leiti ühes 2020. aastal valminud uuringus, et kõrgeim registreeritud temperatuur on 37,61 kraadi ja see mõõdeti Pärsia lahes.