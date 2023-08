VIDEO | Üleujutused Pekingis: 140 aasta kõige tugevam vihm nõudis 20 elu

Hiina valitsus andis märtri staatuse tuletõrjujale, kes hukkus püüdes päästa inimesi, kes olid lõksus raskete üleujutuste tõttu, mis on Pekingi ja ümbruskonna piirkondi tabanud, kirjutas The Guardian. Teadlaste sõnul on tegemist vähemalt 140 aasta tugevaima vihmaga piirkonnas.