„Meie eluviis on ohus“. Räsitud Vahemere riigid nõuavad maailmalt kliimakriisi vastu võitlemist

Läinud kuu tugev kuumalaine põhjustas Vahemere ümbruses mitmeid põlenguid, mis nõudsid elusid, kodusid ja hirmutasid minema riikide majandust turgutavad turistid. Seetõttu on piirkonna riikides tekkinud hirmud, et äärmuslikud suved Lõuna-Euroopas kahjustavad nii turismitööstust kui põllumajanduse saaki, mis on piirkonna majanduse kaks alustala.