FOTOD | Saaremaal avati 30 000 suitsukonist koosnev skulptuur

Täissuuruses küürvaala skulptuur on 3 meetrit lai ja 5 meetrit pikk. Teos on valmistatud metallkarkassile ning lisaks suitsukonidele kasutas kunstnik kalavõrke, klaasriiet ja epoksiidvaiku. Just viimane materjal on autori sõnul oluline, et skulptuuris kasutatud suitsukonid loodust näiteks vihmavee teel edasi ei reostaks. „Kalavõrgud ja suitsukonid on materjalina valitud selleks, et tuua rohkem teadlikkust meie merede heaolule. Epoksiidvaik tekitab kaitsekihi ehk sulgeb konid oma keskkonda, et üksi konis sisalduv aine ei lekiks loodusesse,“ lisas Ines-Issa Villido.