Merit Valdsalu: 50 aasta pärast võivad inimesed võidelda ellujäämise nimel

Merit on tugeva sotsiaalse närvi ja vastutusega ettevõtja, kes on olnud aastate jooksul mitme ettevõtte loomise ja arendamise juures. Lapsena unistas ta aga hoopis maale elama minemisest, kirjanikuks või õpetajaks saamisest. „Kuigi teadlased teadsid kliimamuutustest juba siis, ei olnud see tol ajal väga levinud teadmine,“ nendib Merit. Tema kõige viimane projekt Single.Earth on teaduspõhine tööriist, tänu millele saab igaüks keskkonna kaitsmisesse oma panuse anda. Ettevõtte missioon on aidata säilitada olemasolevaid ökosüsteeme, muutes looduse kaitsmine maa- ja metsaomanikele kasumlikuks. Selleks on ettevõte välja töötanud MERIT tokeni – maailma esimese looduse tagatud valuuta.