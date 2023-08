Martin Vares: õige pea prindivad kõik vajalikke asju koduse 3D printeriga

Statistikat hetkel veel väga ei ole, kuna sektor, kus toimetame, on kompleksne. Tulemustest räägivad aga meie klientide ja partnerite kogemuslood. Näiteks oli üks neist ostmas uut kallist laserpinki, kuna oli allhankeprotsessis väga pettunud. Metalli lõikava laserpingi maksumus võib ulatuda paarisajast tuhandest kuni poole miljonin euroni. Lisaks nõuab see pinda, hooldust, inimesi jne. Läbi Fractory said nad ostmise asemel kasutada laserlõikamise teenust ja teha seda sama mugavalt justkui oleks tegemist majasisese võimekusega.

See ongi üks Fractory eesmärkidest, mille järgi me ka oma tegevusi joondame. Meilt tootmistellimuse tegemine on nagu selle ettevõtte sisendsüsteemi kasutamine. See peab olema sama lihtne ja efektiivne ning on oluline ka keskkonna vaatenurgast: mida vähem me suuri masinaid toodame, seda parem. Teine oluline aspekt on, et me koondame tellimusi vastavalt materjalidele ja tootmisprotsessidele ning läbi selle vähendame transporti ja materjalijääke, sest samast toormaterjalist saab teha erinevaid tellimusi. Tootja jaoks on see ka lihtsam, sest kulub vähem ressurssi.

Lisaks on meie jaoks väga oluline inseneride ressurss. Loeme pidevalt, et insere on puudu ja kuskilt juurde tulemas ei ole. See ongi kõige kurja juur, sest kui insenere ei ole, siis ei teki juurde ka uusi keskkonda säästvaid lahendusi. Inseneride ressurss on meie jaoks väga oluline kaitsta ja edendada. Fractory tootel on siin väga otsene mõju, sest saame tellimusi sisse anda ilma traditsioonilisi joonised tegemata, 3D mudeli järgi. Hinnanguliselt saab öelda, et 25% inseneri ajast läheb paberjooniste tegemisele. Kui meil on Eestis 10 000 inseneri puudu, siis selle järgi, kui kõik saaksid 3D mudelite põhjal oma tööd teha, võiks öelda, et 2500 inseneri on justkui maast leitud.

Milline on paljuräägitud AI roll tööstuses?