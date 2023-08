Surm paradiisis: Hawaii saarestikus hukkus metsapõlengus 36 inimest

„Kuna tulekustutustööd jätkuvad, on täna aktiivse Lahaina tulekahju keskel avastatud kokku 36 surmajuhtumit. Muud üksikasjad ei ole praegu veel kättesaadavad,“ öeldi kolmapäeva õhtul avaldatud teates. Ametnike sõnul on tulekahjud sundinud Hawaii saarel kodudest pagema sadu, kui mitte tuhandeid inimesi, ja paljud on lahkunud teadmata, kas nende tagasipöördumisel on alles midagi peale tuha.