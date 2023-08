KUULA | Automaksust laekuva raha eest ei tasu uusi teid ehitada

Samuti tuli jutuks küsimus, mida automaksust laekuva rahaga teha võiks. Vasser rääkis, et ühe ettepanekuna on välja käidud idee investeerida raha uutesse teedesse, mis ei ole tema hinnangul hea idee, sest rohkem teid tähendab ka rohkem autosid. Valner täiendas, et tõepoolest, Ameerika Ühendriikides on proovitud ummikuid leevendada sellega, et ehitatakse teed laiemaks, aga tulemus on, et ummikud jäävad, aga autosid on rohkemgi kui enne.