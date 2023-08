Teadlased: Vaikse ookeani soojenemine suurendab nälja-, põua- ja malaariaohtu

Maailma meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) kinnitas eelmisel kuul, et kuumendav looduslik ilmastikunähtus El Niño on tagasi pärast kolme aastat, mille jooksul mõjutas ilma selle jahendav õde La Niña. Kuna nähtus tugevneb, kardavad teadlased, et see suurendab mõnes riigis nälja-, põua- ja malaariaohtu.