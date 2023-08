KUULA | Nipid ja nõksud, kuidas mõjusa kõnelemisega maailma muuta

Kas oled kogenud, et vahel on keeruline oma sõnumit kuulajateni viia, olgugi et teema on oluline ja vajab tähelepanu? Kui jah, siis tea, et kindlasti pole sa ainus ning sageli jääb olulise sõnumi edukas kohaleviimine just kõnelemisoskuste taha. Neid oskusi on aga võimalik treenida igaühel ja kehtivad teada-tuntud reeglid, et harjutamine teeb meistriks ja vigadest õpitakse. Aga kuidas teha vähem vigu ja mida harjutades meeles pidada?