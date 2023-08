Eesti asub rohepööret tegema. Valitsus kiitis rohereformi plaani heaks

Peaminister Kaja Kallase sõnul on nii valitsus, ettevõtjad kui Eesti inimesed juba astunud suuri samme puhtama keskkonna kujundamiseks, kuid seatud eesmärkideni jõudmiseks ning vajaliku tempo hoidmiseks on vaja keskset juhtimist ja selget plaani. „Alates septembrist alustab täies mahus tööd kliimaministeerium, mis hakkab koordineerima rohereformiks vajalikke tegevusi,“ lausus Kallas. „Täna valitsuse liikmete heakskiidu saanud tegevusplaan aitab kliimaministeeriumil seda reformi juhtida ja jõudsamalt liikuda Eesti pikaajaliste keskkonna- ja kliimaeesmärkide suunas,“ ütles peaminister.

Kokku 295 tegevust

Rohereformi tegevusplaan on loodud riigikantselei koordineerimisel koos ministeeriumide ja sidusrühmadega ning selle koostamisel on aluseks võetud nii eksperdirühma soovitused, ministeeriumide ettepanekud, arengukavad ja koalitsioonilepe kui ka avaliku konsultatsiooni käigus kogutud tagasiside. Tegevusplaani loomisse on oma panuse ja sisendi andnud üle 80 erineva organisatsiooni, asutuse ja ettevõtte, kes on teinud ligi 1000 ettepanekut.