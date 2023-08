Maailma muutvat kõnelejat ootab kopsakas auhinnaraha

Selle aasta läbivaks teemaks on „Kas me teeme piisavalt?“. Kõnekonkursi korraldaja, psühholoogi ja Miltton New Nordics'i partneri Eva-Maria Kangro sõnul seisame me silmitsi keskkonnaprobleemide ja sotsiaalsete väljakutsetega, mis vajavad ühist aktiivset pingutust, et ka meie kaugem tulevik oleks elamisväärne. „Impact Day on üks erakordne sündmus, mis toob kokku kestliku mõtteviisiga organisatsioonide esindajad ja ühiskonnaliikmed meilt ja mujalt ning kus jagatakse innovaatilisi ideid tuleviku targemaks kujundamiseks. Festivali raames toimuv kõnekonkurss võimaldab astuda välja maailma muutvate mõtetega ja need kõlama panna,“ avas Kangro konkursi mõtet lähemalt.