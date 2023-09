Lindström Baltikumi asepresident: keskkonda kahjustavad tekstiilijäätmed ei ole paratamatus

Vähetähtis pole ka tekstiilide eluea pikendamine, milleks tuleb kasutada õigeid hooldusvahendeid ning tekstiile ka parandada. Siit tuleb välja tootedisaini olulisuse kolmas element: kui osa tekstiilist on terve ja lootusetult rebenenud on vaid näiteks varrukas, vahetatakse välja ainult varrukas, mitte terve jope. „Kuna meie hooldada on väga suur hulk tekstiile, siis väldime tööstusliku riidehoolduse läbimõeldud protsessidega tekstiilijäätmete teket ning hoiame kokku väga palju vett, energiat ja teisi ressursse. Kui tekstiile hooldaks iga organisatsioon eraldi või hoopis töötajad ise oma kodus, kuluks neid ressursse kordades rohkem,“ selgitab Jaagund.

Lindström toodab töörõivad vaid siis, kui selleks tekib vajadus. „Nii ei tooda me uut tekstiili igaks juhuks lattu. Vajaduspõhise tootmise kiireks teostuseks on võtmetähtsusega tootedisain, mis võimaldab kiirelt kliendi vajadusele reageerida. Disainil ja materjalivalikul on täita ka teine oluline põhimõte – tööriie peab olema vastupidav ja seda peab saama taaskasutada,“ lisab Kadrian Jaagund.

Kadrian Jaagundi sõnul on vaja läbida üsna pikk arengutee, et luua terviklik keskkonnajälge vähendav tekstiili ökosüsteem, kus niidist saab kangas ja kangast jälle niit või muu algmaterjal uuele tootele.

Tema sõnul on riiete tõhusal haldamisel olulise efekti andnud nende digitaliseerimine. „Kiibilt infot lugedes saame kätte kogu tekstiili loo – näha on tekstiili koostis, selle liikumine pessu või tagasi kliendi juurde, kandmine, pesemine ning parandamine. See aitab ka klientidel vähendada töörõivaste haldamisele kuluvat aega. Samuti saab digiandmete alusel analüüsida, kui palju riideid erinevates töörollides tegelikult vaja on. Ikka selleks, et oleks tagatud riiete funktsioon – sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast kas kaitsta töötajat või kaitsta toodet, millega töötaja kokku puutub,“ toob Kadrian Jaagund välja digiarengutest sündiva kokkuhoiu.

Kui aga ettevõte eelistab rendile siiski tekstiili ostu, soovitab Lindströmi juht hoolikalt valida materjal ja disain, mis hetkemoe asemel keskendub vastupidavusele ja võimaldab taaskasutust. Tähtis on ka õigete vahenditega ja tõhus hooldus, mis pikendab toote eluiga.

Juhul, kui ettevõte tekstiile enam ei vaja, soovitab Jaagund leida neile korduskasutaja või hoopis võimaluse tekstiili ümbertöötlemiseks või uue toorainena kasutuselevõtmiseks. „Tuleb tunnistada, et ettevõtete jaoks mugavaid võimalusi ses osas eriti ei ole – mõned on ise kasutatud tekstiilist puhastuslappe või kotte tootnud, mõned pöördunud ümbertöötlemisega tegelevate MTÜ-de või teise ringi riideid müüvate kaupluste poole,“ räägib Jaagund.

Taaskasutus või ümbertöötlus tuleb ette näha juba tekstiili tootes

Iga tööriie või vaip ei sobi taaskasutuseks ja ümbertöötluseks. Selleks on oluline teada tekstiilieseme koostist. Lindströmis aitab ka selles küsimuses välja digitaliseerimine – tekstiili andmed ja ajalugu käivad sellega algusest peale kaasas. „Teame juba tekstiilide valmistamisel, mis neist elukaare lõppedes saab,“ ütleb Kadrian Jaagund. „Ringmajandus ei saagi toimida nii, et hakkame lahendusi otsima alles siis, kui tekstiilist on saamas jääde. Seda, et ese saaks pärast kasutuse lõppu uue elu, peab silmas pidama juba seda tootes,“ lisab ta.

Lindström on leidnud töörõivaste keskkonnajalajälje vähendamiseks lahenduse koostöös Soome tekstiilitöötlusettevõttega Rester. Eestis ringluses olevad ligi 330 000 erinevat riideeset töödeldakse „teenistusaja“ lõppedes Resteris uuteks kiududeks. Neist valmistatakse näiteks akustilisi paneele, autodes kasutatavat vooderdust või soojustusmaterjale. Suurematest kiududest toodetakse uut niiti ja kangaid.

Tööriietest keerulisemaks on osutunud uue elu võimaluse leidmine porivaipadele, kus ringmajandusele seab tõkkeid kummimaterjali ja tekstiili sulam. „Oleme suhtluses olnud mitmete teadusasutustega, töö käib ja lahendus on lähemal kui kunagi varem,“ on Jaagund optimistlik. „Meie siht on, et aastaks 2025 suuname ringlusse 100% meie juures eluea lõpetanud tekstiilidest ning 2035 on kogu meie globaalsete tegevuste süsinikujalajälg null. Meilt tekstiile rentivad ettevõtted saavad olla kindlad, et Lindströmi teenust kasutades väheneb ka nende keskkonnajalajälg,“ ütleb ta.