Seetõttu kutsuvad hingamisteede haiguste eksperdid Euroopa Liitu üles karmistama õhusaastele seatud norme, et need oleksid kooskõlas maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustega. „Peame tegema kõik, mis meie võimsuses, et leevendada patsientide piinu,“ kirjutasid nad teadusajakirjas European Respiratory Journal avaldatud raportis.