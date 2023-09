Riigiametnike keskkonna saastajate juurde tööle minek tekitab eetilisi küsimusi

Krustok ütles, et ametnike minek erasektori ametikohtadele on loomulik ja seda võiks isegi julgustada. „Lõpptulemusena me tahaksimegi, et inimesed nii ametkonnas kui erasektoris tunneksid neid teemasid, liiguksid nende vahel. Me tahaksime ka seda, et avalikus sektoris oleks rohkem pädevust ettevõtluse kontekstis,“ ütles ta. „Omaette küsimus on see, et kas see, mida sa erasektoris teed, peaks toetama teistsuguseid väärtusi kui see, millega sa oled tegelenud avalikus sektoris ja vastupidi,“ leidis Krustok, et riigiasutusest eraettevõttesse minek tekitab siiski eetilisi küsimusi.