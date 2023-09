Kevadel põlenud Suur-Sõjamäe jäätmejaam peab üheks aastaks tegevuse lõpetama

Miks luba peatati?

Keskkonnaamet kirjeldab otsuses, et jäätmekäitlustegevuseks vajalikud hooned ja seadmed hävisid tulekahjus või lammutati, mistõttu ei ole ameti hinnangul ettevõttel võimalik jäätmekäitlusega jätkata. Samuti leidis keskkonnaamet, et kuna jaamas puuduvad jäätmekäitluseks vajalikud hooned, katusealused, seadmed ja pinnakate, siis ei ole ettevõttel võimalik rakendada ettevaatusmeetmeid ja tagada keskkonnaohu vältimine.

Lisaks on Eesti Päevaleht varem kirjutanud, et keskkonnaameti hinnangul hoiustas ettevõte jäätmejaamas lubatud 3000 kuupmeetri põlevmaterjali asemel 4800 tonni ohtlikke jäätmeid. Sellest järeldas amet, et ettevõtte ei ole täitnud oma kohustust rakendada vajalikke meetmeid keskkonnaohu vältimiseks.

Epler & Lorenzil on võimalik keskkonnaameti otsus vaidlustada, ent ettevõtte keskkonnajuhi Helen Sõmeriku sõnul ei ole neil plaanis seda teha.

Jäätmejaam tuleb taastada

Kompleksloa kehtivuse peatamise eesmärk on katkestada keskkonda ohustav tegevus, jättes samal ajal võimaluse tegevuse jätkamiseks siis, kui see on suudetud muuta keskkonnale ohutumaks, selgitas keskkonnaamet. Seetõttu on amet välja toonud rea tingimusi, mille täitmisel on Epler & Lorenzil võimalik taas jäätmejaam avada.

„Tingimusteks on näiteks, et käitluskohas on vedelikukindel pinnakate, toimiv ja töökorras sademeveetaristu ning hooned ja rajatised, mis olid seal enne põlengut, on taastatud,“ kirjeldas keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius.

Ta selgitas, et kauemaks kui üks aasta pole keskkonnaametil seaduse järgi võimalik loa kehtivust peatada. See aga ei tähenda, et luba jääb ilmtingimata üheks aastaks kehtetuks, vaid kui ettevõte tõendab kõikide tingimuste täitmist, võib amet selle ka juba varem kehtivaks tunnistada, selgitas Kosenkranius. Lihtsamalt öeldes: kui Epler & Lorenz on jäätmejaama taastanud nii, et see vastab jälle nõuetele, kuulutab amet kompleksloa jälle kehtivaks.