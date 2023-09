Festivalide uus ajastu: Impact Day 2023 tuleb süsinikuneutraalsena

„Süsiniku jalajälje kompenseerimine on meie jaoks igati loogiline samm, arvestades, et oleme just jätkusuutlikkuse teemaline festival. Sellegipoolest usume, et kõik üritused peaksid võtma vastutust selle eest, et mitte ainult minimeerida, vaid ka kompenseerida oma süsinikdioksiidi heitkoguseid,“ sõnab Impact Day peakorraldaja Merili Ginter. „Arvestades käesolevaid keskkonnakriise, on see hädavajalik meede. Kuigi süsiniku jalajälg on vaid üks keskkonnahoidlikkuse näitajaid (bioloogiline mitmekesisus kui näiteks teine oluline element), võib selle edukas haldamine luua raja jätkusuutlikele üritustele.’’