Triin Hertmann: rohetrendi järgides hoiad võitjate poole

Ettevõtluse parim osa on targad ja ägedad inimesed

Ettevõtlus tuleb aga lisaks loodetavale edule ka portsu õppetundidega. Kuna Triin on varasemalt näinud ja on ka praegu ehitamas pigem start-up ettevõtteid, ütleb ta, et idufirmandus on veel üks eriliselt keeruline ja energiat nõudev ettevõtlusvorm. „Õppetund on minu jaoks kindlasti olnud see, et kuitahes lähedalt sa ettevõtte ehitamist näed, ei anna see õrna aimu sellest, kui keeruline ja vastutusrikas on selle asutaja elu. Kui töötajana vastutad selle eest, et su oma töö oleks hästi tehtud, siis ettevõtja vastutab lõpuks kogu idee õnnestumise, töötajate heaolu, müügi, rahastuse leidmise ja veel saja teema eest.

Kõige toredam on aga see, et saad ise mõjutada kellega koos töötad ja keda oma meeskonda kaasad. Targad ja ägedad inimesed, kellega koos suuri asju teha, on alati ettevõtluse parim osa,“ räägib ta.

Grünfini üheks rolliks on edendada kestlikkust

Grünfini põhiline missioon on see, et kõik inimesed saaksid investeerida oma raha lihtsalt ja mugavalt maailma parimatesse mõju esikohale panevatesse ettevõtetesse. „Meie kui ettevõtte jaoks on kõige olulisem suunata see raha sinna, kus meie maailmale kõige suurem kasu tekib.

Samal ajal on meie jaoks oluline hea tootlus, likviidsus ja hajutatus – tulususes ei pea kindlasti kompromisse tegema, jätkusuutlikkus on sellele pigem positiivse mõjuga. Kõik meie portfelli kuuluvad ettevõtted on liitunud Pariisi kliimakokkuleppega ehk on võtnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050.

Oluline on ka sotsiaalne aspekt. Meie kliendid teevad enda jaoks palju – säästavad ja koguvad oma finantsturvalisuse jaoks ning seega tunnevad ennast hästi ja kindlalt,“ räägib Triin.