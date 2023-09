Merili Ginter: Läbikukkumine - kallis kulu või väärtuslik investeering?

Läbikukkumine aitab innovatsiooni edendada, pakkudes sageli viljakat pinnast geniaalsetele ideedele ja läbimurretele. Me ei pea kaugemale vaatama kui ajaloolistele näidetele, kus just ebaõnnestumised on viinud suurimate avastusteni. Kuulus Thomas Edison, kes eksperimenteeris tuhandeid kordi enne, kui suutis leiutada töötava lambipirni, ütles: „Ma pole kunagi läbi kukkunud. Ma olen lihtsalt leidnud 10 000 viisi, mis ei tööta.“ Selline lähenemine võimaldab näha ebaõnnestumist kui osa loomulikust õppeprotsessist.

Ent kui me suudaksime oma esmast reaktsiooni mõnevõrra edasi lükata ja vaadata kaugemale esialgsest kaotusest, võiksime märgata läbikukkumise pikemaajalist mõju. Inimese kalduvus kogeda asju esmalt negatiivsena on seotud meie evolutsioonilise minevikuga, kuid nüüdisaegses maailmas võib see takistada meil näha suuremat pilti. Kuidas saaksime näha midagi positiivset milleski, mis toob meile esialgu vaid kaotuse tunnet? Vastus on lihtne: me peame õppima nägema ebaõnnestumisi mitte lõplike kaotustena, vaid investeeringutena tulevikku.

Näiteks oli festivalikorraldajana eelmisel aastal tajuda üht suurt läbikukkumise kulu just emotsionaalselt. Nimelt oli planeeritud festivali lõppu kontsert-tähistus, kuid selle peaesineja haigestumise tõttu pidi tühistama oma etteaste samal päeval ning kuigi leidsime asenduse, siis inimeste ootused ei täitunud. See päädis omakorda üpriski tühja angaariga, kus tantsu vihtusid lõpuni vaid mõned inimesed. Loomulikult oli see paras löök tiimile, kes nüüd ei saanud kogeda võimsat lõppu - hoopiski vinduvat.

Lühiajaliselt tajume kohe kulu, kuid mitte saadavat tulu. See on inimloomuse osa, kus meie aju reageerib esmalt potentsiaalsele ohule või kahjule. Looduslik kaitsemehhanism sunnib meid märkama ohtusid ja riske ennekõike, et tagada ellujäämine ja kaitsta end. Selles kontekstis tähendab iga oht potentsiaalset ressursside kaotust – olgu need ajalised, rahalised või emotsionaalsed.

Ent lisaks avastustele aitab läbikukkumine kaasa ka inimeste isiklikule arengule. Suurendades inimeste julgust ja enesekindlust tööl, annab see neile vabaduse olla loomingulisem, proovida uusi asju ja võtta suuremaid riske. Ebaõnnestumiste kogemine õpetab meid olema paindlikumad, kohanema muutustega ja õppima oma vigadest. Selle asemel, et piirduda turvaliste ja proovitud lahendustega, julgustab läbikukkumise tulusus inimesi astuma mugavustsoonist välja, mille kaudu toimub tõeline kasv ja avastamine.

Julgustades eksima

Olles ise Baltikumi suurima jätkusuutlikkuse festivali Impact Day looja, mõistan kui oluline on ruumi jätta eksperimenteerimisele ja ebaõnnestumisele. See aitab tiimil rohkem ideid väljendada ning ka vastu võtta uudse teema avamise puhul vigade tegemist ja õppimist. Iga ettevõte peaks mõistma, et õppimine läbi läbikukkumiste on kriitiline, ning selle asemel, et neid vältida, peaks neid isegi soodustama.

Esimene samm selle suuna poole on muuta ettevõtte kultuuri selliseks, mis mitte ainult ei luba vigu, vaid tervitab neid. Kiita neid, kes julgevad oma ideid katsetada, sest just neist saavad tulevased innovaatorid. Alustada väikselt, hoides riske kontrolli all, kuid olla valmis suuremaks kasvuks. Ja iga kord, kui ebaõnnestumisest õpitakse midagi uut, seda koos tiimiga tähistada. Seejuures võiks ettevõtte eelarves olla eraldi kulurea „Eksperimenteerimine/Läbikukkumised“, mis näitab, et ollakse valmis panustama ressursse uute ideede katsetamisse, teades, et mitte kõik ei pruugi kohe vilja kanda. See kulurida mitte ainult ei planeeri ebaõnnestumiste jaoks, vaid julgustab ka töötajaid innovatsioonile mõtlema, teades, et organisatsioon toetab nende katsetusi.

Anname läbikukkumistele päriselt võimaluse

Aeg on jõuda lihtsalt sõnadest „läbikukkumine on okei, see on ju tegelikult lihtsalt õppetund“ kaugemale ning näidata ka oma tegudes seda suhtumist. Vaid nii saame tunda kasumlikku tootlust nii ajas, emotsioonides kui ka rahas.

***

Kas olete oma jätkusuutlikkuse teekonnal kogenud tagasilööke või ebaõnnestumisi? Kas olete valmis muutma need vead teistele väärtuslikeks õppetundideks?

Saagem tuttavaks konkursiga Impact F*ck-Ups, mis tähistab ebaõnnestumiste jõudu ja kasvupotentsiaali jätkusuutlikkuse poole püüdlemisel!

Konkursi käigus valivad korraldajad (Sustinere, DPD Eesti ja Impact Day) välja 5-8 võitjat, kes saavad Baltikumi suurimal jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day oma lugusid jagada.

Konkursile saab kandideerida 18. septembrini. Rohkem infot ja kandideerimine SIIN .