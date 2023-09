Aleksei Turovski: tuleb end loomade kombel ohjeldama ja optimeerima õppida

Istume lehtlas olevale pingile ning räägime loomadest, loodusest ning elu võimalikkusest nüüd ja edaspidi.

Inimest ei ole loodusele vaja, aga loodust inimesele on

„Loodusel on praegu väga raske, vähemalt elusal osal - biosfäär on tõsiselt vigastatud. Selles ei kahtle vist enam keegi. Praegu on käimas kuues, teadaolevalt kõige suurem ja kiirem, elusolendite väljasuremine. Nädalas sureb välja mitu-mitu liiki. See pole iseenesest mingi uudis, kuid seda on see, et peamiseks teguriks on inimtegevus,“ räägib Aleksei ning lisab, et üheks põhjuseks on näiteks troopiliste metsade hävitamine Borneo saarel, et õlipalmide kasvandusi luua. „See on üüratult suur saar, ainulaadsete ja miljonite aastate jooksul pidevalt arenenud metsade ja ökosüsteemide kompleks. Ja seda hävitatakse praegu katastroofilise kiirusega.“

Aleksei jätkab: „Loodus saab küll hakkama, aga milliseks see kujuneb? See on väga suur probleem ja väga valus küsimus. Mul on sõbrad Venemaal, kes teavad rääkida, et Ida-Siberi metsade põlengud, mis tegid hingamise raskeks isegi Moskvas, olid inimtekkelised, et peita lageraiete jälgi poole Euroopa suurusel pindalal. Ja seda kõike, sest Hiina ostis metsa kokku.“

Biosfääril on aina raskem süsteemselt dünaamilist suurt, planetaarset tasakaalu hoida, kuna kliima läheb üha soojemaks. „See pole esimene ega ka tuhandes kord, mil see juhtub, me teame, et päikesel on aktiivsuse tsüklid. On näiteks 11-aastane ja 19-aastane tsükkel, kuid on ka pikemaid tsükleid. Inimese tegevuse lõppained - kasvuhoonegaasid jms - soodustavad kliimasoojenemise kiirenemist,“ räägib Aleksei.

Loomad õpetavad meile optimeerimist