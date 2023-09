Kodanikuühendused: kliimaseadus peab saama teaduspõhine

Kodanikuühenduste sõnum riigile on, et kliimaseadus peab olema teaduspõhine. Selleks, et tagada seaduse teaduspõhisus, soovivad pöördumisega liitunud, et eraldiseisev ja sõltumatu teadlastest koosnev kogu kutsutaks kokku juba nüüd. Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Hans Markus Kalmer selgitas, et tugeva kliimaseaduse üks peamisi alustalasid on selle teaduspõhisus. Lisaks soovitavad organisatsioonid täpsustada juba loodud kliimanõukogu mandaati ja tasakaalustama selle koosseisu nii, et see kannaks oluliste ühiskonnagruppide häält.