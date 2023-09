Mart Valner: ettevõtted maksavad keskkonna reostamise eest endiselt absurdselt vähe

Saatejuht Mart Valner rääkis, et ta peab nõustuma Viru Keemia Grupi (VKG) tagasisidega saastetasude tõstmisele. „VKG ütles, et nad ei usu maksutõusu positiivset mõju. Ma olen täiesti nõus, sellisel kujul sel maksutõusul positiivset mõju ei ole, sest see ei mõjuta kedagi oma tegevust muutma. Endiselt on see absurdselt liiga väike,“ rääkis ta. Valner arvates jõuame mõneti automaksu diskussiooni tagasi, et kui ta peab iga aasta 10 eurot lisaks oma auto pealt maksma, siis see ei pane teda oma tarbimist muutma.