Riik alustas kliimaseaduse loomist. Eelnõu soovitakse valmis saada järgmisel aastal

„Kliimaseaduse kõige olulisem eesmärk on arutada läbi, mis on meie ühiskonna kliimaeesmärgid, rääkis tänasel kliimaseaduse avaüritusel kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets. Tema sõnul oleme Eestis täna olukorras, kus me peame tegema rohereformi, kuna kliimamuutuse mõju on igal pool näha ja meie majanduskeskkond kannatab ega ole ole enam konkurentsivõimeline, kuna me ei ole otsuseid piisavalt kiiresti teinud.