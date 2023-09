10 põhimõtet ettevõtte säilenõtkuse kasvatamiseks

Lisaks demograafilistest muutustest tulenevate väljakutsetega tegelemisele on oluline teadvustada vähenenud töövõimega inimeste kasutamata potentsiaali. Statistika näitab, et Eestis on umbes 100 000 vähenenud töövõimega inimest – väärtuslik elanikkond, kes suudab oluliselt tööjõusse panustada.

Mis võimalused on tööandjatel, et olukorda mõjutada?

Praegust tööturgu iseloomustab olukord, kus andekad tööotsijad on domineerivas positsioonis ehk talendid otsustavad. Seda nähtust saab seostada mitme teguriga, sealhulgas asjaoluga, et tööotsijatel on rohkem valikuid ja nad saavad hõlpsasti liikuda ühest rollist teise. Faktorid nagu palk, ametinimetus, põnev töö, tööandja maine, värbamise kogemus ja kiirus mängivad endiselt keskset rolli.

Me saame muuta tööturgu, mitmekordistades inimese teadmisi ja oskusi kogu karjääri jooksul. Vastupidava tööturu kasvatamine hõlmab ka sellise keskkonna loomist, kus töötajad julgevad katsetada ja saavad oma vigadest õppida. Vead on väärtuslikud võimalused kasvuks ja innovatsiooniks, kuid ainult siis, kui neid tunnustatakse ja kasutatakse protsesside täiustamise toetamiseks.

Investeerige aega ja raha oma tööjõu pidevasse arengusse, pakkudes koolitusvõimalusi (ettevõtte siseseid ja väliseid), oskuste täiustamise võimalusi ning selgeid karjäärivõimalusi. Praegusel jõudsalt areneval tööturul on inimestel võimalus tehnoloogia ja haridusressursside arengu tõttu kiiremini teadmisi ja oskusi omandada kui kunagi varem. See tingib ka ettevõtete ja asutuste kohanemisvajaduse elukestva õppe toetaja ja võimaldaja rollis.

Võtke aega oma protsesside põhjalikuks planeerimiseks ja keskenduge inimeste ootuste juhtimisele. Teadmine, et lõpliku otsuse tegemine võtab näiteks 3 kuud, võib automaatselt välistada kandidaadid, kelle jaoks on oluline leida töö esimesel võimalusel. Läbimõeldud protsessidega austad nii kandidaadi kui ka enda aega.

Optimeerige ja tõhustage oma värbamisprotsessi nii, et see austaks kandidaatide aega. Halb värbamiskogemus võib potentsiaalsed talendid eemale peletada.

Hea ettevõttekultuuri tugevus seisneb austuses. Iga inimene on oma rollis asjatundja – peame usaldama nende otsustusvõimet oma ülesannete täitmisel. See omakorda aitab inimestel olla avatud konstruktiivsele kriitikale ja lihtsamini omaks võtta uusi ideid. Kui olete põhitõed paika pannud, võite olla kindel, et inimesed ei hooli sellest, kas teil on maailma parim kohv või palkate järgmiseks jõulupeoks kõige lahedama bändi. Nad jäävad ettevõttesse austuse tõttu, mis on tugevalt juurdunud kogu töökultuuri.

Ehitage ja arendage ettevõttekultuuri, mis väärtustab mitmekesisust, kaasatust ja töötajate heaolu. Suurepärane töökeskkond võib oluliselt mõjutada töötajate rahul- ja heaolu. Ettevõtte kultuur ei sõltu ainult ühistest pidudest ega boonustest. Alati on kuskil mõni lahedam kohvimasin või paremad suupisted. Need aspektid on samuti olulised ja nende puudumine torkab silma, kuid ajahambale peab vastu töökultuur, milles mõistame koostöötamise nüansse.

Värbamisprotsessi teine oluline osa on teadlik „ei“-dega tegelemine. Oleme harjunud keskenduma inimeste töölevõtmise kogemusele, kuid oluline on mitte unustada neid, kellele peate ära ütlema. Mõnel juhul on on võimalik anda pikem ja väga personaalne tagasiside. Sõnum võib aga olla ka lühike vabandus ilma valeootust andmata. Kui inimene ei sobi ametikohale, sest nende väärtused ei ühti ettevõtte omadega, vältige fraase nagu „jälgige meie tulevasi töökuulutusi“. Kui teil on tõesti mõni muu roll mõttes, siis soovitage konkreetselt sellele positsioonile kandideerimist.

9. Konkurentsivõimeline töötasu

Kuigi palk ei ole ainus tegur, mis mõjutab töötajate rahulolu, on sellel endiselt oluline roll. Veenduge, et teie pakutav palgamudel on teie tööstusharus konkurentsivõimeline.

Julgustage oma töötajaid jagama oma mõtteid ka kompensatsioonipakettide sisu kohta. Arusaam motiveerivast mudelist võib sõltuda töö iseloomust, kontori asukohast (või selle puudumisest), tööaja erinevustest ja muudest olulistest teguritest. Kõigi soovide täielik rahuldamine pole alati võimalik, kuid avatud meel ja suhtlemine aitavad leida inspiratsiooni ja ühist keelt.

10. Toetava ja tasakaaluka keskkonna loomine

Parimate tulemuste saavutamiseks on oluline pakkuda töötajatele paindlikke tööaegu ning võimalusi töö- ja eraelu kombineerimiseks. Töö iseloom määrab siinkohal küll oma reeglid, kuid kindel on, et see aitab vähendada stressi ja suurendada töötajate rahulolu ning produktiivsust.

Tervisliku eluviisi edendamine tõstab märkimisväärselt tööandja väärtust. See saab tihti alguse ühtekuuluvustunde ja kollektiivse heaolu toetamisest, luues töötajatele võimalused näiteks ühiste huvide ja hobide jagamiseks.

Töötajate vaimse tervise toetamine on samuti oluline osa positiivsest töökeskkonnast. Ettevõtted saavad pakkuda ressursse ja turvalist ruumi, kus kõik töötajad saavad oma muredest rääkida ning vajaduse korral leida professionaalset abi.