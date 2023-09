Kristjan Maruste: Euroopa autotööstusel on praegu Nokia moment

Kohtume Kristjaniga Zoomis nagu tänapäeval tavaks on. Sama päeva hommikul oli ta alles Münchenis, maailma ühel suurimal autonäitusel ning tundub, et automaailmas puhuvad tuuled vaikselt juba teises suunas. Vestlesime ka sellest, kas ja kuidas inimeste käitumist oleks võimalik muuta, et planeedil elu veel kauaks ajaks säiliks.

Euroopa autotööstusel on juhe koos

Kristjan räägib, et Kõul läheb vägevalt, kuigi likviiduses ja finantsiliselt on viimasel ajal raske olnud. „Meil oli hiljuti rahastuse ring kokku lepitud, mis viimasel minutil ära kukkus. Väga intensiivne ja kiire aeg on olnud. Olin eile ja veel täna hommikulgi (intervjuu toimus 8. septembril - toim) Münchenis autonäitusel. Kui suurt pilti vaadata, siis mitte kunagi varem ei ole meie valdkond nii palju kasvanud, riiklikke investeeringuid ja tähelepanu saanud. Hästi põnev on olla mingis asjas sees, kus ühtepidi kõik justkui alles algaks, kuid sa ise oled valdkonnas juba üheksa aastat tegev olnud. Kui ajutised tehnilised raskused üle saab elatud, siis arvan, et pikk perspektiiv on meie sektoris mega,“ räägib Kristjan ning jätkab:

„Münchenis nägin, et Euroopa autotööstusel on juhe täitsa koos, nad ei tea mis ja kes nad on. Identiteet on justkui täiesti kadunud. Autonäitusele olid kutsutud ka kergliikurid ja inimesed vaatasidki jalgrattaid rohkem, kui autosid. Tundub, et Euroopa autotööstusel on täiega Nokia moment. Kõik Hiina tootjad on juba kohal. Kujutad ette - Baierimaa, mis on Euroopa autotööstuse häll, oli Hiina tootjatest pungil. Ja sakslased mõtlevad seejuures endiselt, et Hiina tootjad on mõttetud ega oska autosid teha.“

Kergliikurid teevad meid õnnelikuks