Pauligi juht: muutus on sinu sõber, mitte vaenlane

Pauligil läheb suurepäraselt. Viimased paar aastat on olnud tavapärasest väga erinevad ning eelmine aasta oli eriti raske, just nagu paljudel FMCG (kiiresti liikuvad tarbekaubad - toim) ettevõtetel. Hea uudis on aga see, et viimase aasta-pooleteise jooksul tehtud põhjalik töö hakkab viimaks vilja kandma ning me taastume jõudsalt. Jätkame tööd ka oma jätkusuutlikkuse kavaga, millest meie paljud tänased otsused juhinduvad.

Räägime jätkusuutlikkusest veidi lähemalt. Milline on Pauligi suund järgmise 5-10 aasta jooksul?

Meil on kliima ja ringmajanduse, õiglase ja kaasava töötamise, meie inimeste ning planeedi tervise osas eesmärgid paika seatud. Näiteks oleme kliimamuutuste osas öelnud, et aastaks 2030 vähendame kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 80% ja väärtusahelas 50%. See on ambitsioonikas eesmärk, mille poole me jõudsalt liigume.

Oleme samuti öelnud, et 70% meie käibest peab tulema toodetest ja teenustest, mis aitavad kaasa inimeste ja planeedi tervisele ja heaolule. See aitab meil teha otsuseid näiteks selle osas, millistesse toodetesse me investeerime, milliseid uusi tooteinnovatsioone turule toome jne.

Viimane punkt puudutab õiglast ja kaasavat töötamist, kus oleme aastaks 2030 oma eesmärgiks seadnud, et 100% Pauligi toorainest pärineb kontrollitud ja jätkusuutlikust allikast. Liigume samm-sammul ühest kategooriast ja tootest teise, tagades seejuures, et saavutame kõik seatud eesmärgid.

Jätkusuutlikkus ei ole eraldiseisev programm või strateegia, see on integreeritud Pauligi äristrateegiasse ja meie üleüldisse vaatesse. See mõjutab meie otsuseid, näiteks seda, millistesse masinatesse me investeerime, milliseid tehaseid me ehitame, milliseid valikuid teeme tooteportfelli osas ja milliste kolmandate osapooltega koostööd teeme. Jätkusuutlikkus on osa meie igapäevasest otsustusmaatriksist.

Milliseid õppetunde on teil karjääri jooksul olnud?