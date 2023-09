Geotermaalenergia – kas võimalik ka Eestis?

Erinevatele ärihoonetele ja linnakvartalitele on energiafirma Adven Soomes ja Rootsis ehitanud kümneid geotermaalenergiat kasutavaid lahendusi. Ettevõtte suurim uuel energiaallikal põhinev lahendus on ehitatud Cityconi arendatud Lippulaiva kvartalisse Espoos, kus hoonete kütteks ja jahutamiseks kasutatakse CO2 −vaba geotermaalenergiat. Lippulaiva linnakeskuse alla on paigutatud enam kui 300 meetri sügavusele 170 geoenergia kaevu.

Lisaks keskkonnasäästlikule küttele pakub uus energialahendus suvel ka jahutust. „Tänu geoenergiale hangitakse ka jahutus aluspõhjakivimitest ning eraldi elektrilisi vesijahutusmasinaid ega katusekondensaatoreid pole vaja. Meil on hea meel, et Adven saab olla suurte kinnisvaraobjektide geoenergia lahenduste eestvedaja ja anda oma panuse kliimamuutustega võitlemiseks,“ ütleb Adveni kinnisvara energialahenduste valdkonna asepresident Timo Koljonen.

Sageli saab maapõuest pärinevat energiat kombineerida näiteks päikeseenergia ja heitsoojuse taaskasutamisega. Hübriidenergialahendus on Advenil kasutusel S-Grupi toidukaupade Sipoo logistikakeskuses, mis on Soome suurim hoone. Keskust läbib pea kolmandik kõigist Soome toidu- ja tarbekaupadest ning ruumid on väga erinevate temperatuuridega, näiteks +5, –9 ja –40 °C. Selleks, et toiduainete ja teiste toodete säilitustingimused vastaksid kõikidele nõuetele, vajab ligi 200 000 ruutmeetrine keskus palju kütet ja jahutust.