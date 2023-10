Andmehalduse ekspert: paari aasta pärast saame vaadata, kui hästi naabervallas prügi sorteeritakse

Tulevikus saavad jäätmekäitluse ettevõtted võimaluse aruannete esitamise asemel saata riigile masinloetavaid andmeid. Näiteks on kiimaministeeriumi andmepõhise aruandluse projektijuht Alar Valdmann öelnud, et kui tahame olukorda päriselt paremaks teha, siis on vaja võtta olemasolev jäätmearuandluse esitamise teenus juppides lahti, leida juurprobleemid ja need lahendada.

Paraneb andmete usaldusväärsus

Jäätmete kohta käivad andmed, mis riigil kasutada on, jätavad täna palju soovida nii kvaliteedi kui vanuse osas. Kui ettevõte 2023. aasta jaanuaris teeb mingi toimingu ja fikseerib ära, kui palju tal jäätmeid tekkis ja kellele ta need edasi andis, siis tänase süsteemi kohaselt peab ta riiki teavitama sellest alles 2024. aasta jaanuaris. Alar Valdmanni sõnul võib kõik see ka viibida ning tihtilugu juhtub, et andmed saavad riigi jaoks lukku alles septembris. Ehk siis läheb täna rohkem kui poolteist aastat, enne kui saame andmetega tööle hakata, selgitas ta.

Täna esitab erasektor riigile ühtekokku umbes 5 000 jäätmearuannet, milles on kokku 125 000 kirjet, millest paljud on nn nullaruanded ja mida on võimalik ära jätta. Kõige sellega kaasneb suur töö ka riigi poole peal. Kui üks ettevõte annab teisele jäätmeid üle ja teine need vastu võtab, siis peavad ka nende numbrid kokku sobima, inimene kontrollib ja reageerib, kui numbrid ei klapi. Valdmann on toonud näite: sellele lisaks on meil 40 000 ohtlike jäätmete saatekirja ning 52 000 riikidevahelist veodokumenti ning nende kõigiga on omakorda seotud 7 000 jäätmekäitluskohta.

Täna liiguvad jäätmete andmed ettevõtjalt riigile korra aastas, tulevikus peaks see käima reaalajalähedaselt või vähemalt korra kuus