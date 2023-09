Kas rahahalduses on jätkusuutlikkus üldse võimalik?

Miskipärast oleme harjunud mõtlema, et kõik, mida teeme, teeme endale. Finantsmaailmas võib see olla pöördvõrdeline, ehk selle, mida tegemata jätame, teeme teistele. Kui me kõik suudaksime mõelda, et minu tehtud finantsotsused, -kohustused ja -distsipliin on kuskil süsteemis kalkuleeritud ning see on osa majanduse hästi toimimisest, oleks üldine pilt oluliselt ilusam.

Lihtsustatud näide: oman spordiklubi liikmekaarti, mille kuutasu on 50 €. Kui mina jätan selle maksmata, siis pealtnäha tundub, et midagi fataalset ei juhtu; kui aga 1000 inimest veel minuga sarnaselt mõtleksid, teeks see juba kokku 50 000 €, ja see ei ole enam pisike taskuraha, vaid selle arvelt jääb spordiklubil midagi tegemata (näiteks investeeringud, remont ning ehk isegi palgamaksed).

Kui 30% leedulastest kasutab igapäevaste arvete (elekter, üür, kommunaalmaksed, huviringid jpm) maksmiseks Perfi platvormi, siis eestlaste seas vajab see veel kohanemist. Suur hulk eestlastest on seni eelistanud kasutada panga otsekorraldusi, kuid analüütikat, mis aitaks kulusid süstematiseerida ja järeldusi teha, kasutab neist vaid väike osa.

Kõnekas fakt: Krediidiregister OÜ andmetel on 2023. aastal vähemalt üks maksehäire 83 253 isikul. Võrreldes 2020. aastaga, kui oli vähemalt 101 000 makseraskustes inimest, on see number siiski positiivsem. Teisisõnu jätkub trend, et makseraskustes inimeste hulk on viimastel aastatel kerges languses. Samal ajal aga suureneb võlgnike keskmine võlasumma järjepidevalt. Arvestades üldist hinnatõusu, on see ka täiesti lihtsalt selgitatav.

Muide, Julianus Inkasso OÜ registreeris 2023. aasta esimese poolaastaga menetlusse pea 40 000 nõuet, millede keskmine summa on veidi üle 500 €. Seejuures on näiteks kasvanud parkimisnõuete osakaal portfellis, mis mõjutab ka keskmise nõude suurust.