MURTAKSE STIGMASID! Sel nädalal toimub Baltikumi seksikaim jätkusuutlikkuse festival

„Aeg on muuta lähenemist jätkusuutlikkuse teemadele – suur osa ühiskonnast reageerib sellele valdkonnale siiani kahtlustava või krimpsus näoga. Kuigi faktid ja uuringud näitavad selgelt, et meil on palju olulisi probleeme lahendada, siis sellest arusaamine pole veel jõudnud massideni. Impact Day ongi selleks, et aidata muuta jätkusuutlikkus ühiskonnas seksikaks,“ sedastab festivali peakorraldaja Merili Ginter.