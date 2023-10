Riik teenis mullu heitmetega kauplemisest 333 miljonit eurot

Kliimaminister Kristen Michal kinnitas, et laekunud vahenditel on märkimisväärne panus Eesti kliima- ja energeetikaeesmärkide elluviimisesse ning kindlasti ei saa alahinnata ka võimalust toetada samade eesmärkide täitmisele kaasaaitamist arenguriikides. „Rõõmu teeb, et 2024. aastal saame võtta ette ühiskonnale vajalikke lahendusi kliima- ja energeetikavaldkondades,“ lausus Michal. „Plaanis on uued investeeringud kohalike omavalitsuste energiatõhusa puhta ühistranspordi arendamisse. Senisest suuremas mahus jätkuvad hoonete renoveerimis- ja ehitustegevus, sealhulgas ka Loodusmuuseumile ja loodusharidusele uue kasvuvõimaluse loomine RKASi poolt. Ka ökosüsteemide kaitsele suuname lähiaastatel 20 miljonit, seda on rohkem kui varem,“ loetles Michal.