ARVAMUS | Andres Meesak: vanarehvidest õli tootmisel on pahupool, millest ettevõtjad rääkida ei taha

Viimastel kuudel on nii avalikkusele kui ka poliitikakujundajatele intensiivselt levitatud seisukohta, et vanarehvidest õli tootmine pürolüüsi meetodil on justkui hõbekuul vanarehvide käitlemise probleemi lahendamiseks. Ideed on avalikult toetanud nii äriettevõtted, eelkõige Eesti Energia kontsern, aga ka jäätmekäitleja Ragn-Sells, ja ka asjast huvitatud teadlased. Ideed presenteeritakse vastustades täna toimivaid käitluslahendusi.