Visioonist võiduni: Impact Day 2023 tõestas, et jätkusuutlikkus on siin, et jääda

Üks tänavuse aasta nimekamaid esinejaid oli Soome toidu- ja kohviimpeeriumi Pauligi tegevjuht Rolf Ladau. “Kahtlemata on jätkusuutlikkus oluline ja seksikas,“ vastas Ladau ürituse põhisõnumist inspireeritud küsimusele “Kas jätkusuutlikkus on seksikas?“ “Jätkusuutlikkus on teema, millega me kõik peame tegelema. Selle eesmärk on tagada, et meie planeet antakse järgmistele põlvkondadele üle paremas olukorras kui praegu,“ lisas ta.