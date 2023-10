ARVAMUS | Tallinna vee keskkonnajuht: miks eelistavad inimesed pudelivett, kui kraanivesi on Eestis täiesti ohutu?

Miks eelistavad inimesed pudelivett? Peitub selle taga vähene teadlikkus kraanivee kõrge kvaliteedi kohta või on üksikud kõrvalekalded märkimisväärselt tarbijate usaldust vähendanud? Ehk ei suuda me vanadest harjumustest lahti lasta ja otsustame sageli mugavama valiku kasuks? Põhjuseid on erinevaid, ent vaatamata sellele on meil kõigil aeg endalt küsida, kas oleme lõpuni mõistnud, kui negatiivse mõjuga on tegelikult plastikpudelist seisva vee tarbimine.