Maksumaksja raha eest ehitatav õlitehas ei pruugi eales tööle hakata

Eelmisel kolmapäeval avaldatud riigikohtu otsuses leiti puudusi Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri plaanis püstitada Auverre uus õlitehas. See oli ajalooline võit Fridays For Future Eesti kliimanoortele, kes on aastaid üritanud tehase ehitust seisata ning saavad nüüd öelda, et Eesti esimene kliimakaasus oli edukas. Vähem oluliseks ei saa pidada ka tõsiasja, et riigikohtu hinnangul võib õlitehas hakata meie põhiõiguseid riivama.