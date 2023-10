Mis saab õlitehasest edasi? Mart Valner: arvatavasti ootab Eesti Energiat ees veel üks kohtuvaidlus

Samas tehase kliimamõju oli ehitusloa andmise otsustamiseks hinnatud asjakohaselt, leidis riigikohus. Saatejuht Madis Vasser selgitas, et kliimamõju oli seetõttu korrektselt hinnatud, et ehitusluba välja andes ei olnud väga täpset määratud, kuidas kliimamõju hinnata või mis üldse on olulise mõjuga kliimamõju. Ta märkis, et praegused kliimalubadused ei kehtinud 2019. aastal.