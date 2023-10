ARVAMUS | R-Kioski innovatsioonijuht: küsime tulevast aastast ühekordse topsi eest lisatasu

Berit Heinmetsa sõnul on parim olukord, kus inimene kasutab kuuma jooki ostes oma termost.

R-Kioskitest ostetakse aastas ligi 1,5 miljonit topsi sooja jooki, millest umbes 98 protsenti on ühekordses topsis. Kuna 90 protsenti ühekordse topsi keskkonnamõjust tekib seda tootes, on taaskasutuse asemel vaja suuremat korduvkasutamist. Ühekordsetest nõudest tingitud koormust keskkonnale küll teadvustatakse üha enam, kuid tarbimisharjumused on väga visad muutuma, kirjutab Reitan Convenience Estonia innovatsioonijuht Berit Heinmets.