Rohetehnoloogia ettevõtted: plaanitav kliimaseadus ei aita luua konkurentsivõimelist majandust

Cleantech Estonia tegevjuht Kädi Ristkok rõhutab, et innovatsioon ning uued tehnoloogiad ei teki iseeneslikult. „On selge, et lähikümnenditel töötavad kõik majandused selle nimel, et kliimamuutuse mõjusid vähendada ning nendega kohaneda. Järgmisel kümnel aastal saame suures osas loota juba turul olevatele lahendustele aga peame vaatama ka kaugemale. Et saaksime Eestina olla need, kes teistele riikidele lahendusi ja tehnoloogiaid müüvad, peame ka ise looma lahendusi, millega kliimaneutraalsus saavutada ning teisi keskkonnaprobleeme oluliselt leevendada.“ Just selle soosimiseks ongi kiri Ristkoki sõnul loodud. „Vajame toetavat regulatiivset raamistikku, et tärkavas rohemajanduses Eesti ettevõtetele rohkem võimalusi luua.“