Uuring: ÜRO hoiatab joogivee lõppemise ja kodude kindlustamatuks muutumise eest

Mõned riigid on juba kogenud selle mõju. Saudi Araabia oli läinud sajandi viimase kümnendi keskel maailma kuues suurim nisutoodete eksportija, toetudes selleks ulatuslikult põhjaveele, kuid nende kaevud kuivasid kokku ja riik pidi hakkama nisu importima. India ja teised riigid on praegu selle riski künnisel, mis eeldatavasti avaldab mõju ülemaailmsetele toidusüsteemidele, majandusele ja keskkonnale. Samuti on mõjutatud ühiskonna struktuur, tulevaste põlvkondade heaolu ja võime tulla toime kliimamuutusest tingitud põua põhjustatud põllumajanduskadudega.

Paljude väikeste liustike puhul Kesk-Euroopas, Lääne-Kanadas ja Lõuna-Ameerikas on see punkt juba saavutatud või eeldatavasti saabub see järgmise kümne aasta jooksul. Andides, kus paljude liustike puhul on see punkt juba ületatud, on kogukonnad hädas ebausaldusväärsete joogi- ja niisutusveeallikatega. Näiteks Peruu Quelccaya liustik, mis oli kunagi maailma suurim troopiline jääkate, on viimase 30 aasta jooksul kahanenud 31 protsenti, mis on põhjustanud ulatuslike mõjusid, sealhulgas perioodilist veepuudust kuivaperioodil.