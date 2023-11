JÄÄTMEREFORM | Riigi plaan: jätad prügi sortimata, maksad rohkem

Soomlais ütles, et oluline on pakendi- ja biojäätmeid eraldi koguda, sest praegu moodustavad need jäätmeliigid kolmandiku segaolmejäätmetest, kuigi neid jäätmeid ei peakski segaolmeprügi sekka viskama. Tema sõnul ongi bio- ja pakendijäätmed kaks kõige suuremat probleemi, aga ka nende ringlussevõtupotentsiaal on kõige suurem.

Linnades võib Soomlaisi sõnul olla mõistlik lüüa pakendijäätmete kogumine kolmeks: eraldi klaaspakendid, plast- ja metallpakendid ning paber- ja kartongpakendid. Maapiirkondades tasuks pakendeid koguda koos. Kui palju konteinereid eri piirkondade inimestel kodus täpselt olema hakkab, on praegu vara öelda, sest esialgu on tegu alles ettepanekutega ning detailid selguvad edasiste arutelude käigus, rõhutasid ametnikud.

Jaanisoo märkis, et jäätmereform on pikalt oodatud asi, kuid varem ei ole oldud poliitiliselt valmis seda tegema. „Nüüd on see olemas, just kliimaministeeriumi loomise ja praeguse valitsuse kokkulepete näol,“ rääkis ta. Jaanisoo lisas, et reformi väljatöötamine on võtnud aega viis-kuus aastat.

Jäätmereformi oluline osa on ka uus hinnastamispõhimõte, mille järgi jäätmeid liigiti kogudes saavad inimesed oma jäätmeveoarvet mõjutada, märkis Soomlais. Seega, kes prügi ei sordi, maksab rohkem. Seejuures on tähtis just reaalne sortimine, ehk kui inimesel on kodus küll konteinerid olemas, kuid ta viskab prügi ikkagi segaolmejäätmetega kokku, peab ta kukrut kergendama. Kuidas seda täpselt kontrollima hakatakse, pole ametnike sõnul veel kindel.

Eelmainitud muudatuste alus ongi see, et kohalikel omavalitsustel lasuks senisest suurem vastutus. Nimelt on Eestil kohustus võtta 2025. aastaks ringlusse 55% olmejäätmeid ja eesmärgi täitmata jätmise korral ootab meid tõenäoliselt Euroopa Liidu prügitrahv. Kui seni vastutas selle eest riik, et Eesti suudaks eesmärki täita ja suunaks üha vähem olmejäätmeid prügilasse või põletusse, siis pärast reformi oleks ringlussevõtu suurendamine ka KOV-ide vastutusalal.

Muudatus tähendaks, et mitme lepingu asemel on inimestel ainult üks leping kohaliku omavalitsusega, selgitas Soomlais. Tema sõnul teeks kohalik omavalitsus kogu vajaliku töö elanike eest ära. Lisaks saaksid inimesed korrektse info selle kohta, kuidas on õige liigiti koguda. Seega, pärast reformi ei ole enam kohta valejuhenditele ja müütidele, märkis ta.

Soomlais sõnas, et arutelu küsimus on veel seegi, kui palju täpsemalt jäätmete hind sortimisest hoidujatele tõuseb. Riik on omalt poolt pakkunud, et sortimisest olenev jäätmearve vahe võiks olla vähemalt kolmekordne. Soomlaisi arvates oleks kolmekordne vahe õigustatud, sest hinnaerinevus peab olema inimestele tuntav, et see sortima ärgitaks. Ka teistes riikides toimib süsteem, kus sortija maksab vähem kui see, kes prügi liigiti ei kogu, märkis ta.

Üsna tihti ei oska inimesed öelda, kui palju nad jäätmeveo eest maksavad, mis tähendab, et see on marginaalne kulu. Sigrid Soomlais

Prügiveohinnast mingi osa on fikseeritud määr, mida kohalik omavalitsus vajab prügimajandusega seotud püsikulude katmiseks. „Fikseeritud osa võiks jääda suurusjärku kaks eurot kuus ja hinna ülejäänud osa saavad inimesed ise liigiti kogudes reguleerida,“ rääkis Soomlais.

Ametnike hinnangul antakse nii kontroll inimestele. See tähendab, et inimesed saavad oma sortimisharjumustega jäätmearvete suurust mõjutada. Praegu on Soomlaisi sõnul olukord vastupidine: vahet ei ole, kas sordid või mitte, maksad ikka sama palju.

Soomlais rõhutas ka, et praegu on prügimajandus eestlaste jaoks liiga odav. „Üsna tihti ei oska inimesed öelda, kui palju nad jäätmeveo eest maksavad, mis tähendab, et see on marginaalne kulu ja jääb alla 1% majapidamiskuludest. See on selge märk, et jäätmevedu on praegu liiga odav,“ põhjendas ta.

Mida reform inimeste jaoks muudab? Elanikele tooks jäätmereform kaasa kolm suuremat muudatust: tekib võimalus anda kodus ära eri liiki jäätmeid ehk peale segaolmejäätmete ka bio- ja pakendijäätmeid; need, kes prügi ei sordi, hakkavad maksma rohkem kui sortijad; kohalik omavalitsus on edaspidi kontaktisik kõikide jäätmetega seotud küsimuste puhul ja ainus lepingupartner.

Kui palju hind tõuseb?

Kliimaministeeriumi ametnike sõnul ei ole võimalik üheselt öelda, kui palju teenuse hind uue hinnastamismudeli järgi inimeste jaoks tõuseb, sest see oleneb paljudest asjaoludest. Näiteks, kas elatakse linnas või maal, era- või kortermajas, millises omavalitsus täpsemalt ning kas juba kogutakse jäätmeid liigiti.

Uus tervikteenus peaks aitama piirkonniti hindu ühtlustada. Sigrid Soomlais

„Praegu on hinnad hästi erinevad, kolmest eurost kümne euroni kuus, olenevalt muu hulgas sellest, kuidas hanked on korraldatud. Uus tervikteenus peaks aitama piirkonniti hindu ühtlustada,“ lausus Soomlais. Tihe- ja hajaasustusega aladel kehtivad hinnad jäävad paratamatult alati veidi erinema, lisas ta.