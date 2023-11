Kliimanoored valitsusele: õlitehase peatamine on majanduslikult kasulikum

„Kutsume valitsust üles langetama tulevikku vaatav otsus ning jätma õlitehas käivitamata,“ märkis Fridays for Future Eesti aktivist Kaia Konsap. „Kui lubada praegu suure kliimamõjuga tehas tööle panna, toob see kaasa vajaduse tulevikus eriti kiiresti piirata inimeste tegutsemisvõimalusi teistel tegevusaladel, et kliimamuutuseid pidurdada. See aga võib tugevalt riivata inimeste põhiõiguseid.“