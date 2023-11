ÜRO: maailm peab rohkem rahastama kliimakriisiga kohanemist

Raport, mis kannab pealkirja „Kohanemislünga aruanne 2023: Alarahastatud. Ebapiisava ettevalmistusega - kesised investeeringud ja planeerimine kliimamuutustega kohanemiseks jätavad maailma paljastatuks“, leidis, et arengumaade kliimamuutustega kohanemise rahastamisvajadused on 10-18 korda suuremad kui rahvusvaheline rahastus. Eelnevad hinnangud on seega vajaliku rahastuses ulatust peaaegu 50-protsendiliselt alahinnanud.

Kasvava kohanemise rahastamisvajaduse ja ebastabiilsete rahavoogude tõttu on lünk praegustes investeeringutes hinnanguliselt 182-344 miljardit eurot aastas. Samal ajal näib, et kohanemise kavandamine ja rakendamine on pidama jäänud. Selline kohanemisvõimetus mõjutab tohutult kliimakriisi kahjudega toime tulemist, eriti kõige haavatavamate inimeste puhul, öeldi aruandes.

„Inimeste ja looduse kaitsmiseks tegutsemine on pakilisem kui kunagi varem,“ ütles ÜRO peasekretär António Guterres ning lisas, et elud ja elatusallikad hävivad. „Me oleme kohanemiskriisis. Peame vastavalt käituma ning astuma samme, et lünk sulgeda. Kohe,“ ütles ta.

„2023. aastal muutusid kliimamuutused taaskord häirivamaks ja surmavamaks: temperatuurirekordid purunesid, tormid, üleujutused, kuumalained ja metsatulekahjud laastasid maailma,“ ütles UNEPi tegevdirektor Inger Andersen. „Need süvenevad mõjud ütlevad meile, et maailm peab kiiresti vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja suurendama kohanemispüüdlusi, et kaitsta haavatavaid elanikkonnarühmi. Kumbagi ei toimu.“

„Isegi kui rahvusvaheline üldsus lõpetaks juba täna kõigi kasvuhoonegaaside heite, võtaks kliimahäirete hajumine aastakümneid aega,“ lisas ta. „Seega kutsun poliitikakujundajaid tungivalt üles võtma arvesse kohanemislünga aruannet, suurendama rahastamist ja tegema COP28-st hetke, mil maailm pühendub täielikult madala sissetulekuga riikide ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaitsmisele kahjulike kliimamõjude eest.“

Rahastamine, planeerimine ja rakendamine väheneb