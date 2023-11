JÄRGMINE PÕLVKOND | Kliimaaktivism puudutab kõiki inimesi

Selles videos istuvad Just Stop Oil aktivistid vanuses 15-60 rahulikult jalad ristis maanteel, käes silt „EI FOSSIILSETELE KÜTUSTELE’’. Nende taga on suur rida autosid ja busse. Alguses on pilt naljakas, täis paradokse. Selline igapäevasesse rutiini sekkumine on anarhistlik ning selles on midagi imetlevat katarsist tundvale vaatajale, kes võib ennast ainult sellises olukorras ette kujutada.

Aktivistid ohverdanud oma kehad, sundides autojuhtidel pidurid põhja. Samal ajal, kui nende ümber on müra, vandumine ja autosignaalid kajavad läbi tänavate, siis oranžides vestides öko-aktivistid ei liigu. Nende performance on tuleviku nimel. Tihtipeale kordub loosung, mis resoneerib minu jaoks üheksakümne protsendi ühiskonnaga: „Lõpetage fossiilkütuste tootmisele litsentside andmine, see on meile kõigile surmaotsus“.

Julgus ja meeleheide

Nende aktivistide performance on laetud sõnumiga, et mingil määral päästa meie tulevik. Meie tulevased põlvkonnad. Tundub väga oluline põhjus, mis puudutab mingil määral kõiki, kellel on lapsed, nooremad õed-vennad, õetütred ja vennapojad. Igal pool on kliimast uudised ja teadlaste avaldused, et meie kliima on lagunemise äärel. Viimastel aastatel olid kasvuhoonegaaside emissioonid rekordtasemel. Selliselt jätkates on raske ette kujutada tervislikku ühiskonda tuleviku perspektiiviga, kus infrastruktuur ja loodus töötavad harmoonias. Mu vanemad ütleksid, et „see on naiivne ja maksimalistlik, kõik noored on nüüd“ sellised. Jah, on küll, aga kas me ei taha oma tulevastele noortele helgemat tulevikku kinkida?

Samas puudutab kliimakriis ka vanemaid põlvkondi, näiteks kuumusega seotud surmajuhtumid üle 65-aastaste seas on kahe aastakümnega kasvanud 70%. Päris sünge. Meie empaatia ja ärevus viib meid kaitsma oma ühist tulevikku.