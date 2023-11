Kliimaministeerium: õlitehas võib praegusel kujul töötada 2034. aasta viimase päevani

Kliimaminister Kristen Michal selgitas, et Riigikohus viitas õlitehasega seotud kohtulahendis selgelt, et ehitusloa ja kompleksloa saab välja anda siis, kui tehas kliimaeesmärkide sisse mahub. „Kliimaministeeriumi analüüs näitab, et õlitehas mahub kliimaeesmärkide sisse kuni 2035. aastani. Kui tehas töötaks sama tehnoloogiaga ka 2035. aastal, moodustaks see 10 protsenti Eesti heitmetega seotud eesmärkidest ning teised ettevõtted peaksid Eesti eesmärgi täitmiseks tegema ebamõistlike pingutusi,“ ütles ta.