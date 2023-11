Tänavune oktoober oli seni mõõdetutest kõige soojem

Copernicuse kliimamuutuste teenistuse asedirektori Samantha Burgessi sõnul esinesid läinud kuul erakordsed temperatuurianomaaliad. „Need järgnesid neljale kuule, mil ülemaailmsed temperatuurirekordid purunesid. Me võime peaaegu kindlalt öelda, et 2023. aasta saab olema kõige soojem mõõdetud aasta ajaloos ja praegune [ülemaailmne aastane keskmine temperatuur] on 1,43ºC kõrgem kui industriaalajastu eelne keskmine. Ambitsioonikate kliimakriisiga võitlemise meetmete rakendamise vajadus on COP28 konverentsil suurem kui kunagi varem,“ ütles ta.