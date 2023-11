Raport: riigid plaanivad 2030. aastal toota kaks korda rohkem fossiilkütuseid kui tohiks

Kivisöest tuleb loobuda

Raportil on kolm peamist järeldust. Esiteks leidsid autorid, et võttes arvesse süsiniku püüdmise ja salvestamise ning süsihappegaasi eemaldamisega seotud teadmatust, peaksid riigid loobuma kivisöe tootmisest ja kasutamisest praktiliselt täielikult aastaks 2040. Nafta ja gaasi tootmine ja kasutamine kombineerituna peab olema 2050. aastaks vähemalt kolmveerandi võrra väiksem kui aastal 2020.

Samuti järeldasid aruande koostajad, et raportis kajastatud 20 riigist 17 on lubanud oma netoheited nulli viia ja paljud on kärpinud ka fossiilkütuste tootmisega seotud emissioone. Sellegipoolest pole ükski neist riikidest pühendunud kivisöe, nafta ja gaasi tootmise vähendamisele moel, et see oleks kooskõlas kliimasoojenemise piiramisega 1,5 kraadini.